У Сєвєродонецьку бої тривають уже в промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу «Азот»

Новини

Aris Messinis / Getty Images

У Луганській області, у місті Сєвєродонецьк бої тривають вже в промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу «Азот». Більша частина міста під контролем росіян.

Про це в етері телемарафону в понеділок, 20 червня, заявив глава області Сергій Гайдай.

Він наголосив, що російська армія накопичила достатню кількість резервів, аби почати широкомасштабний наступ на Сєвєродонецьк: ідеться, зокрема про десятки одиниць важкої техніки.

Крім цього, росіяни наступають уздовж траси Лисичанськ — Бахмут, ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами. Також цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Сьогодні місто уперше масовано обстрілювали протягом кількох годин із перервами на 15 хвилин. Кількість загиблих невідома, адже немає можливості це перевірити через інтенсивні обстріли.