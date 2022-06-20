На кордоні з Польщею запрацював оновлений пункт пропуску «Краківець»

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На кордоні з Польщею відновив роботу оновлений пункт пропуску «Краківець — Корчова».

Про це повідомляють Міністерство інфраструктури та Міністерство внутрішніх справ.

Пункт модернізували — кількість смуг для вантажівок збільшили з 4 до 10 та створили додаткові павільйони для митного і паспортного контролю. Очікується, що його пропускна спроможність збільшиться щонайменше вдвічі.

Крім цього, на пункті збільшили кількість прикордонників та митників. Для них польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі.

Таку саму модернізацію планують на семи інших пунктах на українсько-польському кордоні.