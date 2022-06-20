Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм росіян на двох напрямках

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Генштаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00, 20 червня. Ситуація на фронті:

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку ворог безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки, обстріляв населені пункти Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.

На Слов’янському напрямку ворог в обороні. Обстріляні населені пункти Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. В районі Богородичного українські захисники відбили штурм росіян.

На Сєвєродонецькому напрямку війська рф ведуть постійні обстріли Сєвєродонецька, а також сусідніх Устинівки, Лисичанська та Гірського. ЗСУ відбили штурм в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора.

На Бахмутському напрямку в районі Миколаївки росіяни під обстрілом відступили. Війська рф обстріляли шість населених пунктів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів обстріли поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледару, Малинівки та Залізничного. Завдав авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював з артилерії райони Червоного Яру, Калинівки, Тополиного і Зеленого Гаю.