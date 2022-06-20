Міністр Ірина Верещук: росія утримує в полоні понад 1 500 цивільних українців

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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що росія утримує в полоні понад 1 500 цивільних українців.

Про це вона розповіла на брифінгу.

За її словами, полонені українці (волонтери, активісти, журналісти, священники, депутати) утримуються в російських тюрмах у Ростові та Курську. Складність у тому, що цивільні за міжнародним правом не мають статусу, за яким їх можна обмінювати. При цьому в рф вони сидять як військовополонені.

За даними розвідки, окупанти депортували до рф з України 1,2 мільйона людей, 240 тисяч з яких — діти.