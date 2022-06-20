В окупованому Херсоні росіяни викрали списки виборців і можуть використати їх для свого «референдуму»

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Ковальчук Віктор / УНІАН

У тимчасово окупованому Херсоні представники окупаційної влади росії увірвалися до Державного архіву області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік. Росіяни можуть це використати для організації свого «референдуму».

Про це поліція Херсонської області повідомила у понеділок, 20 червня.

Повідомлення про злочин надійшло від представника Державного архіву Херсонської області. За його словами, до приміщення архіву прийшли троє чоловіків, які мали посвідчення працівника «військово-цивільної адміністрації Херсонської області».

Окупанти погрожували працівникам установи автоматами. Вони вкрали з архіву 15 коробок з виборчою документацією. Там були і списки виборців з чергових виборів президента України у 2019 році. Імовірно, ці списки росіяни використають для організації свого «референдуму» про приєднання до рф.

Поліція відкрила справу за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без.