Верховна Рада ухвалила Антикорупційну стратегію. Ось що вона передбачає

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Верховна Рада України

Народні депутати України на засіданні 20 червня ухвалили законопроєкт № 4135, який визначає напрямки державної антикорупційної політики на найближчі роки.

Так, Антикорупційна стратегія забезпечить системність на всіх рівнях влади у запобіганні та протидії корупції. Розробляти проєкти цієї стратегії та державної антикорупційної програми буде Національне агентство з питань запобігання корупції. Воно також буде оцінювати ефективність заходів та зможе ініціювати перегляд державної антикорупційної програми з огляду на результати моніторингу.

При НАЗК створять Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики. Її співголовами стануть власне глава НАЗК та міністр Кабміну. Склад Координаційної робочої групи затверджує уряд, зокрема за згодою у неї можуть входити народні депутати.

Глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що це рішення — це крок вперед до кандидатства та членства України у Європейському Союзі.