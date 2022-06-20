У ЄС назвали блокування росією експорту українського зерна воєнним злочином

Новини

Westend61 / Getty Images

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель назвав блокування росією вивезення українського зерна воєнним злочином. За його словами, росія понесе за це відповідальність.

Про це він заявив перед самітом Ради ЄС 20 червня, пише «Радіо Свобода».

«Неймовірно, неможливо уявити, що мільйони тонн пшениці залишаються заблокованими в Україні, а в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин. Я не уявляю, щоб це й надалі тривало. В іншому разі це буде чимось, за що Росія повинна понести відповідальність», — зазначив Боррель.

Він сподівається, що рф не зможе опиратися тиску міжнародної спільноти та ООН та дозволить експорт українського зерна. Боррель підкреслив, що наслідки війни становлять загрозу для всього світу.