Здебільшого дощитиме: прогноз погоди в Україні на тиждень

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Saad Chaudhry / Unsplash

Упродовж тижня погода в Україні буде спекотною, але з перемінними опадами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У понеділок, 20 червня в Україні та столиці переважатиме спекотна погода до +30 °С.

У вівторок, 21 червня, територією країні пройдуть опади з грозами, але температура повітря зберігатиметься вище +20 °С.

У середу, 22 червня, мінлива хмарність зберігатиметься на західній частині країни, а в центрі та на сході пройдуть дощі.

У четвер, 23 червня, сонячна погода переважатиме у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Вінницькій областях. На інших територіях очікуються опади.