Голова ОП Єрмак: Участь білоруських військ у повномасштабній війні наразі малоймовірна

Новини

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що наразі можливість участі в повномасштабній війні проти України ще й білоруських військ є малоймовірною.

Про це він заявив у інтервʼю «Лівому берегу».

За його словами, білорусь дійсно взяла участь в агресії — вона надала свою територію для пересування російських військ, звідти запускалися ракети та здійснювали вильоти бойові літаки.

«Проте ми вважаємо, що білоруський народ не підтримує цю ідею. Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але імовірність масштабної участі у війні білоруської армії не є дуже високою саме через настрої народу білорусі», — наголосив Єрмак.