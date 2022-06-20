ЗСУ ліквідували 33 800 російських загарбників

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 117 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 33 800 осіб, а також:

1 477 танків;

3 588 бойових броньованих машин;

749 артилерійських систем;

238 реактивних систем залпового вогню;

98 засобів ППО;

216 літаків;

181 гелікоптер;

601 безпілотник оперативно-тактичного рівня;

130 крилатих ракет;

14 кораблів/катерів;

2 527 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

55 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.