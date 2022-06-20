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ЗСУ ліквідували 33 800 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 117 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 33 800 осіб, а також:

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.