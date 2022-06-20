Європейські санкції заблокували активи російських олігархів на €12,5 млрд

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Санкції, запроваджені Євросоюзом проти кремля заморозили активи російських олігархів та повʼязаних із ними компаній у Європі на загальну суму €12,5 мільярда.

Про це німецькому агентству DW повідомив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд.

«Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з €6,7 млрд у квітні до понад €12,5 млрд», — підтвердив Віганд.

За його словами, останніми тижнями фахівцям вдалося виявити багато обʼєктів, що належать російським олігархам, особливо в Німеччині.

Серед заморожених активів яхти, гелікоптери, предмети мистецтва, нерухомість тощо.