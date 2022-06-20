ISW: Контратаки ЗСУ на Запорізькому напрямку змусили росіян підтягувати підкріплення

Новини

Getty Images / «Бабель»

Успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують військових рф терміново перекидати підкріплення на ослаблену ділянку лінії фронту Дніпрорудне — Василівка — Оріхів.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 19 червня.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що українські війська в Запорізькій області відсунули лінію фронту на південь на 10 км.

А Запорізька ОВА каже, що окупанти перекидають озброєння та техніку з Криму через Мелітополь у райони Василівки та Пологів, а також про зіткнення російських диверсійних груп із українськими військами поблизу кордону Запорізької та Донецької областей.

За припущенням аналітиків, росіяни стягують війська в Запорізьку область для захисту від українських контратак на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом.