ISW: Контратаки ЗСУ на Запорізькому напрямку змусили росіян підтягувати підкріплення
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують військових рф терміново перекидати підкріплення на ослаблену ділянку лінії фронту Дніпрорудне — Василівка — Оріхів.
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 19 червня.
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що українські війська в Запорізькій області відсунули лінію фронту на південь на 10 км.
А Запорізька ОВА каже, що окупанти перекидають озброєння та техніку з Криму через Мелітополь у райони Василівки та Пологів, а також про зіткнення російських диверсійних груп із українськими військами поблизу кордону Запорізької та Донецької областей.
За припущенням аналітиків, росіяни стягують війська в Запорізьку область для захисту від українських контратак на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом.
- З 26 лютого Мелітополь тимчасово окупований російськими військами. Вони разом із колаборантами знімають постановочні сюжети для російських телеканалів, влаштовують першотравневу демонстрацію та вивішують радянський прапор у центрі міста. Окрім повсюдної пропаганди, в Мелітополі викрадають людей, грабують залишені квартири та розставляють по всьому місту блокпости.