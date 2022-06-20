Airbnb виставив для оренди фургон зі Скубі-Ду». Машину забронювали за лічені хвилини

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Сервіс оренди житла Airbnb та студія Warner Bros. запропонували переночувати у машині з фільму «Скубі-Ду», щоб відсвяткувати 20-річчя з моменту виходу стрічки.

Про це повідомляє CNN.

Актор Метью Ліллард, який зіграв Шеггі у фільмі, прийматиме гостей у культовому фургоні, який буде припаркований на узбережжі Малібу у південній Каліфорнії на три ночі — 24, 25 та 26 червня. Ніч у фургоні коштує лише $20, всі три ночі одразу забронювали за лічені хвилини.

Після прибуття до узбережжя орендатори фургону отримають спеціальне віртуальне привітання від Лілларда. Усередині машини вони знайдуть лаву-лампу, загадкові ігри та навіть ретро-телевізор, щоб переглянути фільм, а також закуски Scooby Snacks. Вечеря буде включати всі улюблені страви Шеггі і Скубі — хот-доги і гамбургери з баклажанів.