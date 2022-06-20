У Молдові повністю заборонили трансляцію російських новин та фільмів про війну

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Президент Молдови Майя Санду підписала закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою — він забороняє трансляцію у країні російських новин, інформаційно-аналітичних програм та фільмів воєнного змісту.

Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker.

Закон набуде чинності наступного тижня, можливо, 24 червня.

Наразі трансляція новин та передач політичного чи військового характеру з країн, які не ратифікували Конвенцію про транскордонне телебачення (росія у цьому переліку) заборонені рішенням комісії з надзвичайних ситуацій. Тільки-но закон набуде чинності, ретрансляція цих передач буде повністю заборонена — навіть після закінчення надзвичайного стану в країні.

Нові поправки передбачають суворіше покарання мовників за дезінформацію та відсутність місцевого контенту: їм призупинять ліцензію на 7 днів.