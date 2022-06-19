Газета NYT ідентифікувала боєприпаси, які росіяни використовували проти України. Більшість — некеровані

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93 ОМБр «Холодний Яр» / Facebook

Американська газета The New York Times ідентифікувала понад 2 тисячі боєприпасів, які росія використала у війні проти України. Із цих двох тисяч — переважна більшість були некерованими.

Так, газета вивчила понад 1 тисячу знімків, що зробили фотографи, які працюють на місцях в Україні, а також візуальні докази, представлені українським урядом та військовими відомствами.

Понад 210 видів зброї — заборонені міжнародними договорами. Усі, крім кількох, були касетними боєприпасами, які можуть становити серйозну небезпеку для цивільного населення протягом десятиліть після закінчення війни. Крім цього, росія використала понад 330 одиниць іншої зброї для ударів по цивільних обʼєктах чи поруч із ними.

Через труднощі з отриманням вичерпної інформації у воєнний час ці підрахунки занижені. Деяку з ідентифікованої зброї могли використати українські військові у спробі захистити країну від вторгнення, але дані вказують на ширше застосування саме російськими військами.