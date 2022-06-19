Українські військові завадили прориву росіян у Тошківку Луганської області

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У Луганській області російські окупанти намагалися прорватись у селище Тошківка, але українські військові відпрацювали артилерією, і ті зазнали поразки.

Про це в етері каналу «Еспресо» заявив глава Луганської області Сергій Гайдай.

Крім цього, тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, росіян намагаються захопити місто повністю. Лисичанськ під українською владою, але росіяни постійно обстрілюють місто. «Тиха» евакуація з Лисичанська триває, гумвантажі завозяться щоденно. Евакуації із Сєвєродонецька немає.