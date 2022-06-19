У Черкаській області з рейок зійшли два вантажні вагони. «Укрзалізниця» змінює маршрут деяких поїздів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Pixabay
У Черкаській області, на перегоні Райгород — Кам’янка з рейок зійшли два вантажні вагони. Через це «Укрзалізниця» на час відновлювальних робіт змінює маршрут поїздів.
Інцидент стався у неділю, 19 червня.
Змінять маршрути потягів:
- № 731 Дніпро — Київ;
- № 41 Дніпро — Львів;
- № 790/792 Київ — Кременчук, Кропивницький.
Поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Камʼянка.
Через зміну маршруту час прибуття цих рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин вперед.
Крім того, з тієї ж причини зміни торкнуться й приміських поїздів:
- № 6505 Знамʼянка — Шевченка сьогодні прямує тільки до станції Камʼянка.
- № 6508 Цвіткове — Знамʼянка буде курсувати в сполученні Цвіткове — Шевченка і Косарі — Знамʼянка з відправкою останнього о 18:12.
- № 6507 Знамʼянка — Цвіткове зі Знамʼянки о 17:12 до станцій Косарі, а Шевченка — Цвіткове о 20:30.
- № 6510 Цвіткове — Знамʼянка з відправкою о 18:21 до станції Шевченка о 19:31.