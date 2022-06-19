У Черкаській області з рейок зійшли два вантажні вагони. «Укрзалізниця» змінює маршрут деяких поїздів

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У Черкаській області, на перегоні Райгород — Кам’янка з рейок зійшли два вантажні вагони. Через це «Укрзалізниця» на час відновлювальних робіт змінює маршрут поїздів.

Інцидент стався у неділю, 19 червня.

Змінять маршрути потягів:

№ 731 Дніпро — Київ;

№ 41 Дніпро — Львів;

№ 790/792 Київ — Кременчук, Кропивницький.

Поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Камʼянка.

Через зміну маршруту час прибуття цих рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин вперед.

Крім того, з тієї ж причини зміни торкнуться й приміських поїздів: