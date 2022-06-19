З Лисичанська, який перебуває під постійними обстрілами, евакуювали 19 мешканців

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З Лисичанська на Луганщині, який перебуває під постійними обстрілами, евакуювали 19 мешканців.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Поліцейські разом з ДСНСниками щодня обстежують бомбосховища, пропонуючи евакуацію.

«Щойно маємо з десяток охочих виїхати — одразу в дорогу до безпеки. Сьогодні 19 мешканців Лисичанська вже видихнули з полегшенням і знаходяться в місці, де над головою не літають снаряди», — написав Гайдай.