З Лисичанська, який перебуває під постійними обстрілами, евакуювали 19 мешканців
- Автор:
- Юля Шередега
- Дата:
-
З Лисичанська на Луганщині, який перебуває під постійними обстрілами, евакуювали 19 мешканців.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Поліцейські разом з ДСНСниками щодня обстежують бомбосховища, пропонуючи евакуацію.
«Щойно маємо з десяток охочих виїхати — одразу в дорогу до безпеки. Сьогодні 19 мешканців Лисичанська вже видихнули з полегшенням і знаходяться в місці, де над головою не літають снаряди», — написав Гайдай.