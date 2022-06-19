Над Одещиною збили дві російських ракети типу «Онікс»

Новини

Ігор Гора /«Бабель»

У ніч на 19 червня повітряні сили збили над Одеською областю дві російських ракети типу «Онікс».

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Пуски ракет окупанти здійснили з берегового ракетного комплексу, який розташований на території тимчасово окупованого Криму.

«Ворог намагається максимально зруйнувати інфраструктуру регіонів, де не ведеться бойових дій, аби здійснювати психологічний тиск на населення і підривати економічні та стратегічні резерви держави», — наголосили у командуванні.