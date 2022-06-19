Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурми і зупинили ворога на кількох напрямках

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Українські військові змусили ворога відступити від населеного пункту Тошківка, а також відбили штурм у напрямках Оріхове — Золоте та Первомайськ — Золоте. Крім того, захисники зупинили ворога в напрямку Врубівка — Миколаївка.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку для сковування дій Сил оборони в прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог продовжує утримувати підрозділи зі складу західного військового округу. Противник продовжує удосконалювати інженерне обладнання позицій та веде повітряну розвідку.

На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на утриманні зайнятих рубежів та обстрілах позицій українських військ. Завдали авіаударів по Тимофіївці та Цапівці. Триває постачання озброєння, військової техніки і матеріальних засобів з території росії.

Неподалік Рубіжного росіяни безуспішно намагалися провести розвідку боєм. Провели дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв позиції українських бійців неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Курульки, Богородичного та Долини.

На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів. Обстріляв українські підрозділи в районах населених пунктів Донецьке та Миколаївка. Завдав авіаудару неподалік Пришибу та ракетного — по населеному пункту Маяки.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілюють райони населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Завдали авіаударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

Для коригування вогню в районі Сєвєродонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням безпілотника «Орлан-10». Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом.

Українські підрозділи відбили штурм у районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов та проводить перегрупування.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції українських військ у районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка.

Ворог веде штурм у напрямку Оріхове — Гірське, бойові дії тривають. Штурм у напрямках Оріхове — Золоте та Первомайськ — Золоте українські бійці успішно відбили.

Для викриття вогневих позицій Сил оборони, силами штурмових груп росіяни намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове — Миколаївка, бойові дії тривають. Спробу просування в напрямку Врубівка — Миколаївка українські бійці зупинили точним вогнем. Противник відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Завдав ракетних ударів у районах населених пунктів Миролюбівка та Гродівка. На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій.

На Миколаївському напрямку росіяни здійснювали вогневе ураження підрозділів Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне. Вели повітряну розвідку позицій українських військ із застосуванням безпілотника у районі Таврійського.

На Криворізькому напрямку противник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню у райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці.