У Франції проходить другий тур парламентських виборів. Макрон ризикує втратити більшість

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Anthony Choren / Unsplash

Сьогодні, 19 червня, у Франції проходить другий тур парламентських виборів. Французи обирають депутатів до нижньої палати парламенту — Національної асамблеї.

Про це повідомляє французький Департамент правової та адміністративної інформації.

Для громадян Франції, які проживають на американському континенті, другий тур призначили на суботу, для решти закордоння — на неділю.

У день голосування виборці можуть прийти на виборчу дільницю з 8:00 до 18:00.

Щоб бути обраним, кандидат у депутати в другому турі парламентських виборів повинен отримати відносну більшість, тобто найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами в окрузі.

Результати другого туру парламентських виборів будуть поступово доступні після закриття голосування та підрахунку голосів на сайті французького Міністерства внутрішніх справ.

21 червня стане останнім днем повноважень Асамблеї, обраної у 2017 році. Новообрані депутати засідатимуть з вівторка, 28 червня.

Як писало Politico, перевага лівих у першому турі може «зʼїсти» парламентську владу Макрона. Йому потрібно 289 місць, щоб отримати абсолютну більшість та продовжувати свою програму економічних реформ. Зараз коаліція Макрона має 345 місць, але, за прогнозами, він ризикує втратити більшість.