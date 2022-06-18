Голова Херсонської облради Самойленко: Херсон захопили швидко через зраду співробітника СБУ

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Під час наступу на Херсон російські військові знали, де мінні поля, і рухалися лише дорогами. Видав цю інформацію росіянам помічник начальника Херсонського УСБУ — начальник Антитерористичного центру ігор садохін. Інформація про те, що мінні поля не спрацювали чи були розміновані, не відповідає дійсності.

Про це сказав в інтервʼю Укрінформу голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

«Зараз ми вже також знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ — начальника Антитерористичного центру ігоря садохіна, який працював на ворога. Вважається, що саме він видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію», — зазначив Самойленко.

Затримали садохіна ще в березні. Президент України звільнив із посади також керівника СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз теж працюють правоохоронці.