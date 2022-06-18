Із 19 червня виїзд пасажирських автобусів до Польщі через пункт пропуску «Краківець — Корчова» тимчасово припинять
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- Анна Холоднова
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УНІАН фото
Із 19 червня пропуск автобусів через пункт «Краківець — Корчова» на виїзд з України тимчасово припинять.
Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.
В МВС просять обрати для перетину кордону інші пункти пропуску: «Грушів — Будомєж», «Шегині — Медика» або «Рава-Руська — Хребенне».
Порядок пропуску автобусів на вʼїзд в Україну не змінився.