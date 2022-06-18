Секретар РНБО спрогнозував, коли запрацює ленд-ліз

Новини

Facebook / Олексій Данілов

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов прогнозує, що американський ленд-ліз для України запрацює наприкінці літа або на початку осені.

Про це він сказав в інтервʼю LIGA.net.

«Ленд-ліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про ленд-ліз — дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання — коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні в кожного годинники працюють по-різному. Для когось доба — це як доба, а для нас це зовсім інші виміри», — наголосив Данілов.

За його словами, «це може бути липень-серпень, можливо, вересень».

«Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що в кого в країні відбувається», — додав він.