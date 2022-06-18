За добу російські військові обстріляли 12 міст, селищ та сіл Донецької області. Найбільше постраждала Авдіївка

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Facebook / Національна поліція України

За добу під російським вогнем опинилися 12 населених пунктів Донеччини. Поліція задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення в регіоні.

Про це повідомляють у Нацполіції.

Війська росії обстріляли 12 населених пунктів області, вбили та поранили мирних жителів. Обстріли зруйнували 34 цивільних об’єкти — переважно це житлові будинки.

Під вогнем росіян опинилися міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, селища Очеретине та Нью-Йорк, села Желанне, Нетайлове, Новоселівка Перша, Орлівка, Пантелеймонівка, Комишівка, Неліпівка. Армія рф била з авіації, реактивних систем «Град» та «Смерч», артилерії і танків.

Ворожі обстріли зруйнували та пошкодили 21 житловий будинок, з них три — багатоквартирні, школу, будинок культури, комунальне підприємство, три заводи, психоневрологічний інтернат тощо.

Найбільше потерпала Авдіївка. Російські війська завдали п’ять ударів по житловому сектору та коксохімічному заводу міста.