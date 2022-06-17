Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту 53 інтернет-супутники Starlink та встановила новий рекорд

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Ракета Falcon 9 компанії SpaceX 17 червня відправила на орбіту 53 інтернет-супутники SpaceX Starlink і встановила новий рекорд повторного використання SpaceX.

Про це повідомляє Space.com

Ракета стартувала о 12:09 за часом Східного узбережжя США із комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида. Це був перший із трьох запусків ракет протягом трьох днів із трьох різних майданчиків, які планує SpaceX.

Приблизно через 8,5 хвилини після старту перший ступінь Falcon 9 спустився на Землю для вертикальної посадки на безпілотний корабель SpaceX A Shortfall of Gravitas, який перебував в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

А через 15,5 хвилини після старту 53 супутники опинилися на низькій навколоземній орбіті.

Це був 13-й запуск і посадка цього першого ступеня Falcon 9, що стало новим рекордом повторного використання SpaceX. Найближчим часом компанія планує провести ще два запуски — на орбіту вирушать радіолокаційний супутник для німецьких військових 18 червня і комерційний супутник зв’язку 19 червня.