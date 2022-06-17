Новини

Вечірне зведення Генштабу: ЗСУ звільнили Дмитрівку на Харківщині та відбили штурм росіян на двох напрямках. Бої за Сєвєродонецьк тривають

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував щоденне зведення станом на 18:00: