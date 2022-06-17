Вечірне зведення Генштабу: ЗСУ звільнили Дмитрівку на Харківщині та відбили штурм росіян на двох напрямках. Бої за Сєвєродонецьк тривають
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Генеральний штаб Збройних сил України опублікував щоденне зведення станом на 18:00:
- На Волинському та Поліському напрямках без змін.
- На Сіверському напрямку російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Мезенівки та Глухова Сумської області. Авіація росії завдала ударів по двох населених пунктах Сумської області.
- На Слобожанському напрямку росіяни дистанційно мінують місцевість та ведуть повітряну розвідку безпілотниками.
- На Харківському напрямку армія росії намагається не допустити виходу українських захисників до державного кордону України та у тил російським військам на Слов’янському напрямку. У районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток росіяни задіяли диверсійно-розвідувальні групи, українські військові їх виявили, завдали втрат і змусили відійти. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм, але відступили із втратами. Російська армія обстріляла цивільну інфраструктуру в районах Циркунів, Верхнього Салтова, Піщаного, Руської Лозової та Криничного.
- На Слов’янському напрямку війська росії продовжують наступ у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Поблизу Краснопілля росіяни намагалися вести розвідку боєм, успіху не мали, відступили. Ворог систематично обстрілював з артилерії райони населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха.
- Українські військові звільнили населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.
- На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, обстрілював позиції наших підрозділів із артилерії.
- На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали авіаударів по позиціях українських військ неподалік Сиротиного та Борівського.
- Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.
- У районах Сиротиного та Метьолкіного ЗСУ успішно відбили штурм. Війська рф із втратами відійшли на раніше займані позиції.
- На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.
- Поблизу Гірського українські захисники вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм. Також російські війська знову безуспішно штурмували райони населених пунктів Берестове та Кодема. Росіяни відійшли із втратами. Російські окупанти здійснили спробу штурмових дій неподалік Ниркового. Українські воїни відбили штурм і завдали втрат.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росія активних дій не вела. Війська рф обстріляли Новоселівку, Красногорівку, Зелене Поле та Кам’янське. Завдали авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Побєді.
- На Південнобузькому напрямку росіяни вели повітряну розвідку безпілотниками. Ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії і мінометів райони населених пунктів Тополине, Князівка, Лупареве, Посад-Покровське та Новогригорівка.