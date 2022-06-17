Важка зброя і ППО. Володимир Зеленський озвучив подробиці перемовин із британським премʼєром Борисом Джонсоном

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британїі Борис Джонсон обговорили необхідність збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони — вже почали рухатись у цьому напрямку.

Про це за підсумками зустрічі, яка відбулась 17 червня, заявив президент Зеленський.

Крім цього, говорили вони і про економічну допомогу Україні, санкційний тиск на росію (українська сторона передала свої напрацювання та пропозиції), а також гарантії безпеки для України.

Щодо ситуації на фронті, то Зеленський і Джонсон детально обговорили поточну ситуацію на передовій, можливості українських військових.

«Російські ракети залишаються загрозою для всієї території України, абсолютна більшість ударів ведеться по цивільній інфраструктурі, бʼють по житлових будинках, школах. Це першочергове завдання для нас і партнерів — допомогти захиститися від російських ракет», — наголосив Зеленський.

Борис Джонсон заявив: «Ми готові далі надавати озброєння, готувати до використання цієї зброї. Український народ та ЗСУ завдяки цьому зможе вигнати агресора з України. І настане момент, коли треба буде говорити про майбутнє в контексті вільної України. Так, будуть країни, які будуть займатись гарантіями безпеки для України, а ще разом із партнерами працюватимемо над відновленням країни.