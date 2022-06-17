ДБР розслідує 530 справ щодо держзрадників і колаборантів

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Із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Державне бюро розслідувань порушило або отримало від інших правоохоронців 530 справ щодо державної зради та колабораціонізма.

Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

«Із 24 лютого 2022 року за державну зраду вже відкрито та отримано від інших правоохоронних органів 399 кримінальних проваджень (ст. 111 ККУ), за колабораційну діяльність порушено 127 проваджень (ст. 111-1 ККУ), розпочаті провадження й щодо 4 пособників держави-агресора (ст. 111-2 ККУ)», — йдеться в повідомленні.

Також у ДБР зазначають, що 140 фігурантам уже повідомили про підозру, а 79 — оголосили в розшук. Ще 924 осіб перевіряють на причетність до колабораційної діяльності. Чотири провадження за статтями про держзраду та колабораціонізм передали до суду.

Найбільшу кількість справ за цими статтями порушили в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.