Італія запустить обмін гривні на євро для українських біженців

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Jacek Dylag / Unsplash

Національний банк Італії та Національний банк України з 21 червня запустять для українських біженців обмін готівкової гривні на євро.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро у філіях італійського Центробанку на території Італії або в установах комерційних банків. Перелік, що налічує понад 400 відділень банків-партнерів по всій країні, доступний на офіційному сайті Нацбанку Італії.