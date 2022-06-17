У Грузії вважають, що отримати рекомендацію стати кандидатом на вступ в ЄС їм завадила географія

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У Грузії вважають, що не отримали рекомендацію стати кандидатом на вступ до ЄС через географічний фактор. Там вважають, що заслуговують на це більше, аніж Україна та Молдова, але привітали ці країни з позитивним висновком Єврокомісії.

Про це заявив голова керівної партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе, повідомляє Rustavi.

Він зазначив, що Грузія довго чекала на визнання європейської перспективи, і Єврокомісія рекомендує це зробити. Щойно всі умови будуть виконані, Грузія отримає статус кандидата.

«Як європейські лідери прямо вказували нам, географічне розташування також завадило Грузії отримати статус кандидата. Нагадуємо, що через географічний фактор Грузія прийняла План дій Європейської політики сусідства через 2 роки після України та Молдови. Крім того, Грузія почала переговори про лібералізацію візового режиму через 4 роки після України та через 2 роки після Молдови. Так само Грузія почала переговори про Угоду про асоціацію через 3 роки після України, проте підписала Угоду про асоціацію з Україною роком раніше. Сподіваємося, що географічний фактор більше не буде підставою для затримки надання Грузії статусу кандидата чи члена», — наголосив він.

Кобахідзе натякнув, що Україна та Молдова отримали рекомендацію стати кандидатом на вступ до ЄС винятково через вторгнення росії та його наслідки, хоча сама Грузія зробила більше реформ.

«Повторимо просту істину: за всіма параметрами Грузія випереджає й Україну, і Молдову — чи то демократія, верховенство закону, захист прав людини та боротьба з корупцією, торгово-економічне співробітництво з ЄС або спільне виконання зобовʼязань за Угодою про асоціацію. Проте ми також розуміємо, що Європейська комісія та Європейська рада ухвалюють політичні рішення, а не експертні. Відтак у нинішній неординарній політичній ситуації рішення Єврокомісії має своє логічне політичне пояснення», — вважають у Грузії.