«Львівське» привезло до польського міста Лодзь українське пиво, щоб підтримати національну збірну з футболу

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Oksana Vasylieva / Stanislav Vedmid / Getty Images

Через повномасштабну війну росії з Україною червневі матчі в Лізі націй збірна України з футболу проводить у польському місті Лодзь. 11 та 14 червня відбулися дві важливі зустрічі у межах турніру — проти збірних Вірменії (3:0) та Ірландії (1:1).

Щоб підтримати українську команду та її вболівальників, національний спонсор збірної ТМ «Львівське» розробив спеціальні креативні матеріали. Слоган «Обʼєднані заради перемоги» транслювався двома мовами — українською та польською.

Щоб українці могли повністю відчути атмосферу домашнього матчу, «Львівське» привезло до Лодзі улюблене пиво мільйонів українців. А для тих, хто не зміг купити квитки, національний спонсор розіграв безкоштовні на своїй сторінці у Facebook.

«Львівське» також привезло до Лодзі друга збірної — Леофана. «Українці та поляки однаково радо втішалися появі Леофана та не відмовлялися від обіймів з другом команди», — розповідають у компанії.