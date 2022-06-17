В Україні запустили «Книгу катів українського народу». Там містяться дані про воєнні злочини рф

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В Офісі президента створили спеціальну інформаційну систему «Книга катів українського народу», де в режимі реального часу оновлюються дані про воєнні злочини російської армії на території України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

Система містить збірку верифікованих даних військовослужбовців російської армії, які вчинили та продовжують вчиняти злочини на території України.

«Список не є вичерпним і продовжує наповнюватися. Надалі ці дані можуть бути використані правоохоронними органами, міжнародними судами та спеціальним Міжнародним трибуналом для розслідування злочинів збройної агресії рф в Україні», — зазначив спікер.

Він також повідомив, що через форму зворотного звʼязку кожен українець, який став жертвою російської агресії, може розпізнати злочинця та надати додаткові відомості, які буде використано для фіксації фактів російських злочинів.

За словами Смирнова, наразі також тривають консультації української сторони з міжнародними партнерами щодо технічних і юридичних аспектів створення спеціального кримінального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України, зокрема його моделі.