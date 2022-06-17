Від ракетного удару по Миколаєву постраждали 22 людини, дві з них загинули

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Унаслідок ранкового ракетного удару по житловому району Миколаєва загинули двоє людей, 20 жителів поранені.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Від ракетного удару по спальному району двоє загинули, 20 поранених. Наразі», — написав він.

Водночас голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва додала, що удар пошкодив 10 житлових будинків та обʼєкт інфраструктури.

За її словами, гуманітарний штаб Миколаївщини (БФ «Світлі справи») допоможе постраждалим одного з мікрорайонів купити та встановити нові вікна та 100 дверей.

Волонтери штабу вже забезпечують постраждалих питною водою та гарячою їжею від World Central Kitchen.