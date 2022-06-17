The New York Times: На околицях Лисичанська облаштували масове поховання загиблих мирних жителів

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На околицях Лисичанська (Луганська область) масове поховання мирних жителів, загиблих від російського вторгнення.

Про це пише The New York Times.

Військовий Сергій Векленко розповів виданню, що у братській могилі, за його підрахунками, поховано 300 людей. «Ми ховаємо тут людей, які померли з квітня», — сказав він. Видання зазначає, що загиблі — жителі Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного.

Напередодні російські війська завдали авіаудару по будівлі в Лисичанську, де переховувалися люди. Унаслідок удару щонайменше троє людей загинули, семеро отримали поранення.