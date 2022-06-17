ЗСУ поцілили в російський буксир, який віз на острів Зміїний військових і боєприпаси

Новини

В акваторії Чорного моря Військово-морські сили Збройних сил уразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом «ТОР» на борту.

За даними ВМС, буксир чорноморського флоту перевозив на острів Зміїний боєприпаси та особовий склад.

Буксир «Василій Бех» побудували на астраханському судноремонтному заводі. Його взяли до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.

Наразі острів Зміїний контролюють російські війська.