Німеччина зламала лід. Глава МЗС України та посол задоволені зміною риторики Олафа Шольца

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OSCE Parliamentary Assembly / Flickr

Слова канцлера Німеччини Олафа Шольца в Києві вразили міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, тепер він чекає від Берліна дій.

Про це глава української дипломатії сказав в ефірі ARD, передає ZDF.

Він вважає, що візит Шольца був важливим для відновлення взаємної довіри між Німеччиною та Україною.

«За словами, які вразили нас сьогодні, повинні бути справи. Ми сподіваємося, що так і буде», — сказав він.

Посол України в Берліні Андрій Мельник, у свою чергу, сказав, що цей візит був важливим, як для України, так і для Шольца.

За словами посла, Німеччина зламала лід.

«Це історична можливість для Німеччини стати набагато більшою вже сьогодні. Жодна країна не виграла від розширення ЄС на схід більше, ніж Німеччина», — сказав Мельник.