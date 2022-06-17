Через розв’язану росією війну в Україні загинули 322 дитини

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В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії 322 дитини загинули та понад 581 зазнала поранень. Найбільше дітей постраждало в Донецькій області — 301.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри неостаточні, оскільки немає достеменних відомостей з територій, де тривають активні бойові дії та які тимчасово окуповані ворогом

Через бомбардування та обстріли також пошкоджено 2 028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.