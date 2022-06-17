Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Одна людина загинула, шестеро поранені

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вранці 17 червня російські окупанти вдарили ракетами по місту. Пошкоджені житлові будинки. На місці працюють рятувальники, медики та комунальники.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім уточнив, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено чотири житлових багатоповерхівки та один обʼєкт інфраструктури.

Загинула одна людина, ще шестеро поранені, зокрема дитина.