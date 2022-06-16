У Пологах на Запоріжжі сталася пожежа на хімічному заводі

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Пресслужба Запорізької ОДА

Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі «Коагулянт» у місті Пологи Запорізької області.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить складське приміщення заводу «Коагулянт» на загальній площі 800 кв. м.

У неексплуатованій споруді зберігались лаки і фарби, які раніше використовувались в технологічному процесі.

Майже дві години знадобилось рятувальникам аби приборкати пожежу.

Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на поруч розташовані споруди.

Хімічної загрози для населення міста та області немає.