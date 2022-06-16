Зеленський наказав перевірити чотири області на випадок повторного вторгнення з білорусі

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський доручив перевірити готовність чотирьох областей до відсічі у випадку повторного вторгнення з боку білорусі.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі програми «Говорить великий Львів».

Заради цього напередодні Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача. «Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні — що там відбувається, у якому стані перебуває сьогодні військо білорусі, скільки там військових рф, які плани. Усе це перебуває на контролі нашого президента, і ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго. І я вважаю, що доволі ефективно», — сказав Данілов.

За словами Данілова, Зеленський доручив перевірити в чотирьох областях стан підготовки, не уточнивши, в яких саме. Із білоруссю межують Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська області.