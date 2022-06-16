Радник МВС: У Києві частина систем протиповітряної оборони працює зі штучним інтелектом

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armyrecognition.com

У Києві частина систем протиповітряної оборони працює зі штучним інтелектом. Про це в ефірі телемарафону заявив радник глави МВС Ростислав Смірнов, цитує Укрінформ.

Так, у системах ППО міжнародного зразка уже працює штучний інтелект, який визначає траєкторії польоту обʼєктів, і може, зокрема, спрацювати на випередження.

Крім цього, штучний інтелект застосовується і під час розмінування. Ця система сама сканує і передає дані. Якщо вона виявляє певну міну, одразу повідомляє саперам, де саме знайдено обʼєкт і що це може бути.