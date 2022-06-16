Coca Cola повністю йде з росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Flickr / Arié
Компанія Coca-Cola оголосила про рішення припинити виробництво та продаж напоїв під своїми брендами у росії. Дистрибʼютори компанії більше не будуть виробляти та продавати свої напої в рф.
Про це повідомляє Reuters.
Так, у росії зникнуть товари таких торгових марок: Coca Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Burn, Bonaqua, «Добрый» та Rich. До слова, у росії працює 10 заводів компанії.
Компанія та її клієнти розпродують залишки запасів продукції, після цього товари на російському ринку представлені не будуть.
- У березні через російське вторгнення в Україну Coca-Cola заявила про зупинення бізнесу в рф. У травні керівництво компанії припустило, що бізнес у росії «повністю зникне», якщо війна в Україні затягнеться.