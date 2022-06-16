Велика Британія поставить Україні понад 20 артилерійських установок М109

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Велика Британія закупила та відремонтувала понад 20 самохідних артилерійських установок M109, які вона передасть Україні.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Sky News.

«Ми розгортаємо понад двадцять 155-міліметрових самохідних гаубиць, які ми закупили на світовому ринку, ми їх відремонтували, і вони починають надходити, і вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові», — сказав міністр. За його словами, гаубиці придбали у бельгійської збройової компанії.

За його словами, росія перевершує Україну за кількістю артилерії, але союзники починають надавати артилерійські та ракетні системи великої дальності, які дозволять українським силам здобути перевагу. Воллес зазначив, що українські сили незабаром зможуть досягти «значного прогресу на сході країни».