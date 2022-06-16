Ровер Perseverance знайшов на Марсі сміття

Новини

NASA / Twitter

Ровер Perseverance знайшов на Марсі шматок термоматеріалу, що застряг у камені. Команда NASA використовувала його для захисту апарату від екстремальних температур під час польоту та посадки на планету.

Сміття лежало приблизно за два кілометри від точки посадки апарата на планету. У космічному агентстві припустили, що його віднесло в нове місце марсіанським вітром.

«Команда помітила щось несподіване: це шматочок теплового екрана, який, на їхню думку, міг потрапити зі спускового майданчика, він відірвався від корпусу під час посадки 2021 року», — написали в NASA.