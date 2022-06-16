Вечірнє зведення Генштабу: Ворог обстрілює населені пункти по всіх напрямках і тримає напоготові крилаті ракети
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Getty Images / «Бабель»
Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 18:00:
- На Волинському та Поліському напрямках триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області республіки білорусь. З 14 по 16 червня проведені командно-штабні навчання з військовими частинами тилового забезпечення.
- На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік міста Глухова (Сумщина).
- На Харківському напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.
- На Слов’янському напрямку обстріляли Мазанівку, Краснопілля та Дібровне. Українські воїни відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Долина. Противник відійшов.
- На Сєвєродонецькому напрямку ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного та Борівського. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці.
- На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 по населеному пункту Яковлівка. Українські воїни успішно відбили штурм противника в напрямку Берестового.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається не допустити перекидання українських військ на інші напрямки. Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні райони населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.
- На Півдні зі ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.
- Ворог підтримує у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу «Калібр».
- Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу ворога через відмову від участі у бойових діях на території України. Це заважає посилити російські підрозділи, які втратили боєздатність.