У Харкові відновили пошкоджену обстрілами електропідстанцію, яка живить північ міста

Новини

У Харкові відновили пошкоджену обстрілами електропідстанцію, яка відіграє ключову роль у живленні півночі міста.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Фахівці АТ «Харківобленерго» відновили працездатність високовольтної підстанції у Пʼятихатках, яка зазнала сильних пошкоджень внаслідок інтенсивних обстрілів з боку російських агресорів.

Через обстріли росіян частина устаткування була знищена вщент.

Питання якнайшвидше відремонтувати розбите обладнання та відновити нормальну схему живлення півночі Харкова стояло гостро: підстанція відіграє ключову роль в електропостачанні селища Пʼятихатки, онкоцентру, Харківського фізико-технічного інституту та комунальної інфраструктури міста.

Енергетикам знадобилося півтора місяці, щоб привести до ладу розтрощене устаткування.