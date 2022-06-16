У Харкові відновили пошкоджену обстрілами електропідстанцію, яка живить північ міста
- Автор:
- Юля Шередега
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У Харкові відновили пошкоджену обстрілами електропідстанцію, яка відіграє ключову роль у живленні півночі міста.
Про це повідомили в Харківській ОВА.
Фахівці АТ «Харківобленерго» відновили працездатність високовольтної підстанції у Пʼятихатках, яка зазнала сильних пошкоджень внаслідок інтенсивних обстрілів з боку російських агресорів.
Через обстріли росіян частина устаткування була знищена вщент.
Питання якнайшвидше відремонтувати розбите обладнання та відновити нормальну схему живлення півночі Харкова стояло гостро: підстанція відіграє ключову роль в електропостачанні селища Пʼятихатки, онкоцентру, Харківського фізико-технічного інституту та комунальної інфраструктури міста.
Енергетикам знадобилося півтора місяці, щоб привести до ладу розтрощене устаткування.