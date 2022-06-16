Франція надасть Україні ще 6 самохідних артустановок Caesar

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Франція надасть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Caesar. Раніше французи надали 12 таких САУ.

Про це заявив під час візиту до Києва президент Франції Емманюель Макрон, пише Le Figaro.

«Крім уже доставлених 12 Caesar, я ухвалив рішення поставити шість додаткових», — сказав він.

Caesar — самохідні артилерійські установки на колісному шасі, що робить їх мобільними та маневреними. Установка оснащена автоматизованою системою самопривʼязки та самонаведення на ціль. Має досить високу скорострільність — 5 пострілів на хвилину, і високу точність стрільби. Може використовувати кілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.