Нідерланди спіймали російського шпигуна, який намагався стати стажером у Міжнародному кримінальному суді

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Влада Нідерландів повідомила про викриття російського шпигуна, який намагався стати стажером у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Цей суд наразі розслідує воєнні злочини росії на війні в Україні.

Про це пише Reuters.

Росіянин на імʼя Сергій Черкасов вигадав кількарічну легенду і намагався потрапити в Нідерланди під виглядом громадянина Бразилії. У квітні він хотів пройти стажування в Міжнародному кримінальному суді.

«Це була довгострокова, багаторічна операція ГРУ, яка коштувала багато часу, енергії та грошей», —- сказав глава нідерландської розвідки Ерік Акербум.

У заяві місцевої розвідки зазначили, що росіянин мав підроблені документи на імʼя Віктора Ферейри. Його затримали в аеропорту Нідерландів і відправили назад до Бразилії, де на нього чекає слідство.

Акербум зазначив, що росія таким чином намагалася отримати доступ до внутрішньої документації МКС. За його словами, суд взяв шпигуна на стажування, але нідерландська розвідка не пропустила чоловіка у країну.