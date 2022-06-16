WP: ФБР розслідує появу американських чипів у військовій техніці рф, задіяній у війні в Україні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Федеральне бюро розслідувань разом із Міністерством торгівлі США почали розслідувати факти появи американських чипів у російській військовій техніці, яка бере участь у війні проти України.
Про це пише The Washington Post.
У звіті організації Conflict Armament Research (CAR) йдеться про те, що дослідники виявили в російській техніці компоненти, вироблені 70 різними компаніями, що базуються у США та Європі. Зокрема, йдеться про західні компоненти в російських радіолокаційних системах, безпілотниках, танках і наземному устаткуванні.
Варто зауважити, що багато мікросхем були виготовлені до того, як США посилили експортні обмеження після окупації росією Криму у 2014 році, але частина обладнання була виготовлена у 2020 році.
При цьому група дослідників із британського Королівського інституту обʼєднаних озброєнь виявила в російській техніці в Україні компʼютерні мікросхеми 12 американських компаній, зокрема Intel, Analog Devices, Texas Instruments та Onsemi.